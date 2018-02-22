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Afrin şehidinin vasiyeti olan okul projesi Bahçeli'ye sunuldu

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve mimar kızı Zeynep Günaydın, Afrin şehidi  Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Türkmen çocuklara okul yapımı vasiyetini üstlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, hazırladıkla

22 Şubat 2018 14:06

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve mimar kızı Zeynep Günaydın, Afrin şehidi  Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın Türkmen çocuklara okul yapımı vasiyetini üstlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli\'ye, hazırladıkları okul projesini sundu.
Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın Telafer\'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi yönündeki vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, projenin çizimiyle ilgili yüksek mimar olan Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın ile kızı mimar Zeynep Günaydın\'ı görevlendirdi. Konuyla ilgili çalışmayı tamamlayan Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi dün Ankara\'da MHP Genel Merkezi\'ne giderek Devlet Bahçeli\'ye sundu.
BAŞKAN GÜNAYDIN BU MESAJI PAYLAŞTI
Başkan Yusuf Ziya Günaydın, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
\"Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer\'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan ana okulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Sayın Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Sayın Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum.\"

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