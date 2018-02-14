Afrin şehidi Özalkan hakkında icra takibi başlatan avukatın bürosuna saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında 2009 yılındaki bir kaza nedeniyle mahkemenin hükmettiği 109 bin liralık alacak için haciz işlemi başlatan avukat Emine Gün'ün bürosu saldırıya uğradı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Gün'ün Yozgat Yerköy'de bulunan bürosu kundaklandı ve ateşe verilerek yakıldı. Bir grup gece saatlerinde ofise girerek, önce mobilyaları parçaladı, evrakları yırttı ve ardından da büroyu ateşe verdi. Avukat Gün ise polis eşliğinde ilçeyi terk etti.

Gün, yaptığı açıklamada, icra yenilemesinin, davacı çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisiyle ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti. Vekalet ücreti olarak aldığı 18 bin lirayı da Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak isteyen Gün’ün talebi kabul edilmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haciz kararını ‘saygısızlık' olarak nitelendirmiş ve "Şehidimize yapılan saygısızlıktır. Gerekli talimatlar verildi. Terbiyesizliği yapan hakkında gereken yapılacak. Bu kimsenin haddine değil. Devlet böyle acze düşemez" demişti.

Tazminat ve ikramiyeler haczedilemiyor

Borçlar ve İcra İflas Kanunu uyarınca, TSK ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile görev başında yaşamını yitiren askerlerin ailelerine verilen tazminat ve ikramiyelerin haczedilemediği ortaya çıktı. Bu nedenle hem avukat hem de icra işlemi yapan adliye personeli hakkında işlem başlatıldı.