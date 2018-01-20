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Afrin harekatıyla Diyarbakır'da F-16 hareketliliği görüldü

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'e yönelik düzenlediği harekatın başladığı dakikalarda, Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üssü'nden çok sayıda F-16 savaş uçağının havalandığı görüldü

20 Ocak 2018 22:48

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Afrin\'e yönelik düzenlediği harekatın başladığı dakikalarda, Diyarbakır\'daki 8\'inci Ana Jet Üssü\'nden çok sayıda F-16 savaş uçağının havalandığı görüldü.
TSK\'nın, terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ\'ın kontrolünde bulunan Suriye\'nin Afrin kentine yönelik \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na başladığının duyurulmasının ardından, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki 8\'inci Ana Jet Üssü\'nden F-16 uçakları havalanmaya başladı. Yaklaşık 10 savaş uçağının peş peşe havalandığı gözlendi. Savaş uçağı hareketliliği akşam saatlerine kadar devam etti.

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