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Afrin harekatına katılmak için dilekçe verdi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- HACIBEKTAŞ Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde memur olan Kenan Ünal (35), Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi İki çocuk babası Kenan Ünal, askerlik şubesine

25 Ocak 2018 15:09

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- HACIBEKTAŞ Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde memur olan Kenan Ünal (35), Afrin\'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi
İki çocuk babası Kenan Ünal, askerlik şubesine verdiği dilekçede şunları yazdı:
“Bizde vatan sevgisi imandandır. Bu nedenle vatana hizmetin yaşı ve zamanı yoktur. Türkiye düşmanlarına karşı yapılan her mücadelenin olduğu yerde görev almak istiyorum. Bunun bilincinde olarak ülkemizin hem içerde hem sınır dışında gerçekleştirdiği hainlere ve terörist gruplara karşı verilen mücadelede gönüllü olarak Afrin Zeytin Dalı Harekatı\'na ve devamında yapılması düşünülen Munbiç harekatına katılmak istiyorum.”

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