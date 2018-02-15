Afrin gazisi, şehit komutanının mezarını ziyaret etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı\' harekatının 19\'uncu gününde gazi olan Uzman Çavuş Yasin Yalçın (25), aynı operasyonda şehit olan komutanı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın kabrini ve ailesini ziyaret ederek dua etti.

Gazi Uzman Çavuş Yasin Yalçın, beraberinde babası Adil Akpınar ve Karabük Valisi Kemal Çeber ile geldiği Safranbolu Şehir Mezarlığı\'ndaki Şehitlik önünde Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen tarafından karşılandı. Geçen Perşembe günü on binlerin katıldığı cenaze töreninin ardından Safranbolu Şehir Mezarlığı\'ndaki Şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın kabrini ziyaret den Yasin Yalçın, zeytin dalı bırakılan ve Akpınar\'ın beresinin bulunduğu mezarı başında dua etti. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından mezarlıktan ayrılan Yasin Yalçın, \"Allah rahmet eylesin. Gurur duyuyorum komutanımla. Şu anda duygularım yoğun. Fazla konuşmak istemiyorum\" dedi.

VALİ: FÜZE PARÇALARINDAN YASİN YARALANIYOR, ÖMER BİLAL ŞEHİT OLUYOR

Vali Kemal Çeber ise, \"Rahmetli Ömer Bilal Akpınar ile Yasin Yalçın aynı mevkideler. Olay olduğu zamanda aralarında yaklaşık 5-10 metre var. Atılan TOW denilen bir füze neticesinde onun parçalarından Yasin kardeşim yaralanıyor, Ömer Bilal Akpınar ise şehit oluyor. Dolayısıyla muhtemelen aklından, gözünden, gönlünden o anlar geçiyor. Tedavisi gayet iyi gidiyor. O da Ömer Bilal\'in ne kadar iyi bir komutan olduğunu, orada verilen mücadelenin ne kadar büyük bir mücadele olduğunu anlattı\" diye konuştu.

ŞEHİT ANNESİ: BU VATANA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Daha sonra Yasin Yalçın, Vali Çeber ve beraberindekiler, şehidin Emek Mahallesi\'ndeki baba evine geçerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yasin Yalçın şehit astsubayın emekli asker babası İsmail Akınar tarafından karşılandı. Anne Ülker Akpınar, gazi Yalçın\'ın alnından öperek, \"Gittin mi Ömer\'imin yanına?\" dedi. Ülker Akpınar, \"Bu vatana sahip çıkmalıyız. Vali olarak sen, kaymakam olarak sen, vatandaş olarak öbürü. Bu vatanımızı hainlere, kafirlere yem etmemeliyiz\" diye konuştu.

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