Afrika'yı yeşil çizgi kurtaracak

T24 -

10 ülke anlaşmıştı

Yeşil kuşağı bekleyen tehlikeler

Afrika'da Sahel Kuşağı boyunca 7 bin kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde yeşil bir kuşak oluşturulacak. Senegal'ın başkenti Dakar'ın Atlantik Okyanusu kıyısında başlayacak orman, Afrika kıtasının diğer ucuna Cibuti'ye yani Hint Okyanusu'na kadar uzanacak."Dev Yeşil Kuşak" projesi 5 yıl önce ilk olarak Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo tarafından ortaya atıldı. Sahel Kuşağı'nda sınırı bulunan 10 ülke, yeşil kuşağın 30 yıl içinde oluşturulması için anlaşmaya varmışlardı. Ancak aradan geçen 5 yıl içinde bu konuda önemli bir adım atılmadı. Şimdi Senegal Devlet Başkanı Abdulaye Wade, dev projenin hayata geçmesi için harekete geçti. Wade söz konusu projenin hayata geçmemesi halinde Afrika'yı korkunç bir kuraklık tehlikesinin beklediğini söyledi.Ancak uzmanlar Yeşil Kuşak hayata geçirilse bile bazı ciddi tehlikelere dikkat çekti. Sahel Kuşağı'nda yaşayan insanların geçim kaynağı hayvancılık. Özellikle büyük baş hayvanların yeşil bölgeye zarar vereceği endişesi hakim. Diğer bir tehlike ise fakir halkın ağaçları keserek yeni bir geçim kaynağı bulması.