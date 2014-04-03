Afrika'yı kalkındırma ittifakı



Brüksel'de çarşamba günü düzenlenen, 'İnsana, refaha ve barışa yatırım' başlıklı Afrika Zirvesi'nde, Avrupa ve Afrika'dan yaklaşık 80 devlet ve hükümet başkanı bir araya geldi.

Zirvede, güvenlik sorunları ve ekonomik gelişmenin sağlanabilmesine yönelik gerçekleştirilebilecek ortaklıklar konuşuldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afrika'nın anlamının artığına dikkat çekerek, iki kıta arasındaki işbirliği ile 'daha fazla ticaret, daha fazla yatırım ve daha fazla icraat' hedeflendiğini söyleyerek, Afrika'nın sorunlarının Afrikalılar tarafından çözülebilecek hale gelmesi için gayret gösterildiğini vurguladı.

Merkel bu kapsamda Avrupa'nın Afrika'ya yine Afrika'nın kendisine acil yardım sağlayabileceği türden bir yardım desteği sunabileceğine dikkat çekti. Almanya Başbakanı bunun da yolunun, insanlara yatırım yapmaktan geçtiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Almanya Başbakanı Merkel'in sözlerine destek vererek, Fransa ve Almanya'nın iki kıta arasında oluşturacağı ittifakın, güvenlik, barış, kalkınma, ekonomik büyüme, çevre ve iklim değişikliği gibi konuları içereceğini ifade etti. Hollande, Afrika kıtasındaki dikkat çekici ekonomik büyümeye vurgu yaptı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışmalar

Afrika Zirvesi’nden bağımsız olarak bir de 12 Afrika ülkesi ve 13 Avrupa ülkesinin katıldığı bir özel oturum yapıldı. Bu görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da yer aldı. Bu küçük zirvede, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki mevcut durum görüşüldü. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, yaptığı konuşmada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, şiddetin giderek tırmandığını ve ülkede 2,5 milyon sivilin acil yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yıllardır Hrıstiyanlar ile Müslüman milisler arasında çatışmalar yaşanıyor. Fransa'nın aralık ayı başından bu yana ülkede başlattığı askeri misyon da çatışmaları sonlandırmaya yetmedi.