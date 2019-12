Afrikaya'ya yardım kampanyası büyüyor

T24-

Bağışlar 6 milyon TL'yi aştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Türk Kızılayının yürüttüğü kampanya çerçevesinde yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yollarına ait ilk kargo uçakları dün düzenlenen törenle Somali'ye hareket etmişti. Uçaklardaki yardım malzemeleri, Somali havaalanındaki görevliler ve Kızılay personeli tarafından kamyonlara yüklenmeye başladı. Bu malzemelerin TİKA Başkanı Serdar Çam, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali'nin katılımları ile Mogadişu'daki kamplara bugün dağıtımının yapılması öngörülüyor.Türkiye'den dün hareket eden kargo uçaklarında, yaklaşık 1500 ailenin ihtiyacını karşılayacak 50 tonluk gıda yardım malzemesi bulunuyor. Bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde paketlenen her bir kolide çocuk maması, süt tozu ve bebek bisküvisi ile makarna, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, yağ, şeker, un gibi gıda malzemelerinin yanı sıra temizlik ve sağlık malzemeleri yer alıyor. Yardım konvoyuna, Sabah grubu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve THY de destek veriyor.TİKA ve Türk Kızılayından ekipler, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki mülteci kamplarını ziyaret ederek, yardım çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'den gönderilen ve TİKA, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Sabah gazetesinin katkılarıyla oluşturulan yardımların ilk kısmını getiren iki kargo uçağının Mogadişu'ya gelmesin ardından, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı başkanlığındaki yardım ekipleri sabah saatlerinde Somali Başbakanı Muhammed Abdullahi Muhammed ile görüştü.Heyet, görüşmede, Somali'ye yardım konusunda Türkiye'nin yapmak istediklerini anlatarak, Muhammed'den, öncelikli ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.Yardımların dağıtımı konusunda lojistik destek isteyen heyet, daha sonra uçaklardan indirilen yardım kolilerinin getirildiği Mogadişu limanının müdürünü ziyaret etti.Çam, burada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm Türkiye'nin seferber olduğunu, gerek uçaklarla gerekse 15 gün içinde gönderilecek yardım gemisiyle, Türk halkının Somali halkının sıkıntısına duyarsız kalmayacağını belirtti ve yardımların doğru biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için destek istedi.Heyet daha sonra Mogadişu içindeki kampları gezdi. İlk olarak gidilen, nispeten iyi şartlardaki küçük bir kampta, çocuklara süt, bisküvi, çikolata ve şeker dağıtıldı. Aralarında daha çok 10 günlük bebeklerin, çocukların ve kucaklarında çocuklarıyla yaşam savaşı veren annelerin bulunduğu kampta, kadınların ellerindeki malzemelerle çocuklarına yemek pişirdiği görüldü. Kamptaki erkeklerin de buldukları az miktardaki suyla abdest alıp namaz kıldıkları gözlendi.Somali'de, kıtlık ve açlık nedeniyle bu kamplara gelen kadınlar ve çocuklarla sohbet eden heyet, daha sonra 270 ailenin yaşadığı 2 bin kişilik Hidaye kampına geçti. Yetkililer, açlık ve kıtlık nedeniyle bu kampa gelenlerin yüzde 5'inin hayatını kaybettiğini söyledi.Öte yandan, iki kargo uçağıyla gelen yardım malzemeleri uçaklardan indirildikten sonra, diğer ülkelerden gelen yardım malzemelerinin de bulunduğu limanda bekletiliyor. Yardımların, ihtiyaç sahiplerine paket fişi verilerek dağıtılması planlanıyor.Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Somali'deki kuraklık ve açlık krizi üzerine başlattıkları kampanyaya büyük ilgi gösterildiğini belirtti. ''Bugün itibarıyla nakdi para olarak 6 milyon lirayı biraz geçtik'' diyen Küçükali, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.Küçükali, Türkiye'de yardım konusunda ciddi bir seferberliğin başladığına işaret ederek, Kızılayın iki yıl daha Somali'de hizmete devam edeceğini belirtti. Vatandaşların Kızılayın kampanyasına nasıl katılabileceklerine ilişkin Küçükali, şu bilgileri verdi:''Bizim tüm bankalarda hesap numaralarımız var. Buralara gidince hesap numarası söylemeye gerek yok. 'Somali'ye para yatırmak istiyorum' derlerse, Diyanet İşleri Başkanımız açıkladı, zekatlarını bile verebilirler. Biz bu zekatları onlar adına Somali'deki yoksul insanlara veririz. İnternet bankacılığı marifetiyle, posta çekleri marifetiyle verebilirler. Ayrıca bizim '168' nolu telefonumuz var. Buradan her türlü bilgiyi alabilirler. Şubelerimiz makbuz karşılığı para alabilir. Ayrıca ayni yardımlar verebilirler, bulgur, pirinç, kırma buğday, un, şeker, tuz, su problemi olduğu için kaşıkla yenen çocuk maması gibi.Ayrıca 'Sabah' yazıp '2868'e SMS gönderebilirler. Bir defada 5 lira yardım yapmış olurlar. Bunu önemsiyoruz. Bu küçük bir yardım değildir, toplanınca büyük bir yardım eder. Bunu ihmal etmemek lazım. 'Başkaları verebilir belki' diye düşünmeden, 'Ben verdim mi?' diye sorgulamalıyız.''Küçükali, 15 Ağustos'ta yardım için gemi kaldıracaklarını bildirerek, ''Şu anda 5 bin ton malzememiz hazır. Ayni yardımlar da bizim için önemli. '2868'i önemsiyoruz, bankaları önemsiyoruz ama ayni yardımları da önemsiyoruz. Bu hususta da eli yetenin yardım etmesini özellikle istiyoruz. Gün bugündür. Güçsüze yardım etmek günü tam bugündür'' dedi.Ayrıca, kıtlık çeken Somali halkının dramına büyük duyarlılık gösteren Türk halkının yardımları da çığ gibi büyüyor. Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından son 60 yılın en büyük kuraklık ve kıtlık felaketiyle karşı karşıya kalan Somali ve Afrika için "dünya doktorlarıyla birlikte sorumluluklarını yerine getirecekleri" ve dünyanın farklı üniversitelerinde konusunda uzman doktorlarla birlikte Somali'de yapılacak hastanenin en geç Ekim ayında faaliyete geçirileceği belirtildi.İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Afrika'da açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunan 40 milyon insana yardım eli uzatılması için başlatılan kampanyalara destek olma kararı alırken, ilk etapta 5 bin lira bağışta bulundu.Ankara Valiliği, Konya Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Kocaeli Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu da kampanyaya destek kararı alırken, kampanyaya İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 300 bin lira, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 10 bin lira, Vakıfbank 500 bin lira ile katkıda bulundu.Yozgat Valiliğinin talimatıyla il merkezi ve ilçelerde başlatılan Afrika'ya yardım kampanyası kapsamında, Sorgun'da geçen hafta cuma namazı sonrasında 85 bin 880 lira toplandı.Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da son 60 yılın en kurak döneminin yaşandığı, milyonlarca insanın açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu Afrika'daki ülkeler için başlattıkları ''İnsanlık Ölmedi, Yardımlar Afrika'ya'' kampanyası kapsamında, şimdiye kadar toplanan yardımların 450 bin TL'ye ulaştığını belirtti.Öte yandan, Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyetin yardım kararı almasının yanı sıra Ankaragücü de düzenlediği Ankara Turnuvası'nın seyirci hasılatı, açlık ve kıtlık içindeki Somali'ye gönderecek.Dumankaya İnşaat, her yıl düzenli olarak ramazan ayında düzenlediği kurumsal iftarı bu yıl Somali'de yaşanan açlık ve kıtlık nedeniyle iptal ederek, davetlere ayrılan bütçeyi Somali'ye gönderme kararı aldı.Konya'da faaliyet gösteren Beyşehirliler Demir Çelik A.Ş'ye ait 44 ton gıda yüklü 2 tır, Kimse Yok Mu Derneği aracılığıyla açlıkla mücadele eden Afrika'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı. Tırlardan birinde 10'ar kilodan paketlenmiş 22 ton un bulunduğunu belirten Aşcı, diğer tırda ise 10 ton makarna, 8 ton bulgur, 2 ton pirinç ve 2 ton da sıvı yağ bulunduğunu açıkladı.Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday ise geçtiğimiz Cuma günü, Afrika'ya yardım amacıyla Konya'daki camilerde 925 bin lira bağışta bulunulduğunu söyledi.