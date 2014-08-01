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Dünya
Deutsche Welle

Afrika'ya gideceklere Ebola uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını ölümcül Ebola virüsünün görüldüğü üç ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı.

01 Ağustos 2014 17:11

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan seyahat ve güvenlik uyarılarında Ebola'ya da yer verildi.

Açıklamada, "Virüsün görüldüğü ülkeler salgınla mücadele konusunda yetersiz durumda. Salgının diğer komşu ülkelere de yayılma riski yüksek" uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün yayınladığı bir bildiriyle vatandaşlarını Ebola virüsü görülen üç Afrika ülkesine gitmemeleri konusunda uyarmıştı.

İlk Ebola vakası Mart ayında Gine'de görüldü. Gine'yi komşuları Liberya ve Sierra Leone izledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre salgında ölenlerin sayısı 27 Temmuz itibariyle 730'a ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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