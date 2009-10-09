Afrika,Türkiye'ye çok uzak

2010 Dünya Kupası finallerine gidebilmek için Belçika ile yarın kritik bir maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda geri sayım başladı. Teknik Direktör Fatih Terim takımı hem mental hem de fizik olarak Belçika ve Ermenistan karşılaşmalarına hazırlamak için yoğun bir mesai harcıyor.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de Milli Takım'a destek olmak için geldiği Hollanda kampında teknik heyet ve futbolculara moral aşıladı. Belçika ve ardından Ermenistan'ı yenmek zorunda olduklarına dikkati çeken Başkan Özgener, acı bir itirafta bulundu: "Afrika 2010'a gitme şansımız fazla değil, ama bu iki karşılaşmayı kazanmamız şart. Galip geleceğiz. Şu anda Bosna-Hersek'in çok büyük bir avantajı var. Öncelikle onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz."

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşmede ekip hakkında bilgi alan Mahmut Özgener, eksikliklerin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz eksik olmaya alıştık. Neticede sahaya 11 kişi çıkacak. Eksik oyuncularımız oynasaydı daha iyiydi, ancak onlar yoksa diğerleri bunu aratmayacak. Bu mazeretlerin arkasına hiçbir zaman sığınmadık, sığınmayacağız da." ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise Mahmut Özgener, net konuştu: "Ben sonuçlara göre hareket etmem. Hiç bir zaman dün söylediklerimizi iki gün sonra inkâr etmem. Ama Türkiye'de her milli maçtan sonra teknik direktörün durumunun sorulması da artık gereksiz. Sözleşmesi devam ediyor."

Ermenistan maçına UEFA Başkanı Michel Platini'nin de geleceğini vurgulayan Mahmut Özgener şöyle devam etti: "Futbolun, sporun en önemli unsurlarından biri barış. UEFA başkanı ilk defa Türk Milli Takımı'nı izlemeye gelecek. Ona ve diğerlerine Türk misafirperverliğini göstereceğiz, her türlü desteği vereceğiz. Bursa'da çok keyifli bir futbol akşamı yaşayacağız." Öte yandan teknik heyet yarınki maçta sadece Belçika'ya yönelik taktiksel çalışma içinde olmayacak. Saat 21.45'te yapılacak karşılaşmadan önce oynanacak Estonya-Bosna maçının sonucunun futbolcular üzerinde olumsuz etki yapmaması için oyuncuların bu mücadeleyi izlemesi ve skoru hakkında bilgi alması engellenecek. Estonya-Bosna karşılaşmasını sadece Oğuz Çetin'in izleyeceği bildirildi.