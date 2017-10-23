Afrika'nın güneybatısında 6.0 büyüklüğünde deprem

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Afrika kıtasının güneybatısında bulunan Atlantik Okyanusu\'nda 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre sabah saatlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti\'ne bağlı Cape Town\'un 2051 kilometre güneyinde bir deprem meydana geldi. Merkezin verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti\'nin üç başkentinden biri olan Cape Town\'da depremin ne ölçüde etki yarattığı hakkında bir bilgi verilmedi. (Fotoğraflı)