Afrikalı Veron Cim Bom'a

G.Sarayımız'da transfer için ilk adayın Ajax'ta top koşturan Kamerunlu Eyong Tarkang Enoh olduğu ortaya çıktı.

Kurduğu iddialı kadroya karşın özellikle son dönemde defansif anlamda ciddi problemler yaşayan Cim-Bom'da futbol komitesi yeni takviyeler için kolları sıvarken, ilk adayın Ajax'ta top koşturan Kamerunlu Eyong Tarkang Enoh olduğu ortaya çıktı.

Teknik Direktör Rijkaard'ın; Ayhan, Mehmet Topal, Mustafa Sarp, Barış ve Linderoth gibi orta saha oyuncularının sayısal fazlalığına rağmen defansif orta saha ısrarında bulunduğu bildirildi. Hollandalı hocanın bloklar arasındaki koordinasyon sorununa dikkat çekerek, mutlaka üst düzey bir ön libero daha istediği ifade edildi.

Rijkaard'ın ısrarı üzerine düğmeye basan sarı-kırmızılıların, Ajax formasıyla bu sezon çok başarılı bir grafik çizen 23 yaşındaki Enoh'a kanca attıkları öğrenildi.

Yöneticilerin, menajerler tarafından önerilen genç futbolcu için Rijkaard'la görüş alış verişinde bulundukları ve müzmin sakat Linderoth'u devre arasında göndermenin planlarını yaptıkları vurgulandı.

Ajax'ın, Güney Afrika'daki pilot takımı Ajax Cape Town'dan aldığı Enoh'un sözleşmesi 2010 Haziran'da bitiyor. Bu durumu önemli bir fırsat olarak gören sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında Ajax'a 1 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek, Kamerunlu yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Ertuğral'dan övgü

Sivasspor'la anlaşan, Güney Afrika ekibi Ajax Cape Town'un eski teknik patronu Muhsin Ertuğral, ülkesinde Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Juan Sebastian Veron'a benzetilen eski öğrencisi Enoh'un kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Ertuğral, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Kamerunlu futbolcuyu 3 yıl önce KKTC'de Mağusa'da oynarken keşfettiğini belirterek, “Arkadaşlarım ısrarla izlememi istediler. İzledim ve alıp Ajax Cape Town'a getirdim. Enoh, Ajax'ta kendini gösterdi. Mücadeleci, top kazanma ve oyuna sokma konusunda da çok iyidir. Onun stilini, eski Fransız futbolcu Deschamps'a benzetiyorum. Ayrıca Rijkaard'ın Ajax'ta onu izlettiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Enoh kimdir?

Eyong Tarkang Enoh, 1986'da Kamerun'da doğdu. Futbola, 2002'de Little Foot of Tiko takımının alt yapısında başlayan Enoh, ilk profesyonel deneyimini KKTC ekiplerinden Mağusa Türk Gücü'nde yaşadı. Enoh burada geçirdiği 1 yılın ardından Ajax Cape Town'a geçti. 2007-08 sezonunda Güney Afrika'da “yılın oyuncusu” seçilen Kamerunlu, Ajax'la Ağustos 2008'de sözleşme imzaladı. Marco Van Basten'in takımı çalıştırdığı dönemde ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Enoh, performansıyla, Ajax taraftarlarının gönüllerine taht kurdu. Milli takıma da çağrılmaya hak kazanan 23 yaşındaki futbolcu, Kamerun'un 7 haziran 2009'da Fas ile oynadığı Dünya Kupası elemeleri grup maçında görev yaptı. Bu arada İngiliz ekibi Portsmouth da geçtiğimiz yıllarda bu futbolcuyla ilgilenmiş ancak çalışma izni alamadığı için transfer edememişti.