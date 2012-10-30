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Dünya

Afrika'da 'Türkiye' köyü

Afrika ülkesinde bulunan, Burkina Faso'daki Transalya köyünün adı, 'Türkiye' olarak değiştirildi

30 Ekim 2012 22:54

Afrika ülkesinde bulunan Burkina Faso'daki Transalya köyünün adının, ''Türkiye'' olarak değiştirildiği bildirildi.

Kimse Yok Mu Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda 86 bin 208 hisse kurban kesildiği ve etlerin Türkiye dahil 75 ülkede 258 bin 624 aileye ulaştırıldığı ifade edildi.

''Kardeşliğin kapısı kurbanla açılsın'' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kurban etlerinin din, dil, ırk ayrımı yapılmadan dünyanın birçok bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı duyurulan açıklamada,

''Derneğin 3 yıldır sürdürdüğü kurban yardımları sonucu Afrika ülkesi Burkina Faso'nun Transalya köyü sakinleri tarafından, köyün ismini ''Türkiye'' olarak değiştirdi'' ifadeleri yer aldı.

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