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Dünya

Afrika'da okyanus oluşuyor

Etiyopya'nın Afar bölgesinde giderek açılan 60 kilometre uzunluğundaki yarık, 10 milyon yıl sonra yeni bir okyanusa dönüşebilir.

25 Haziran 2010 03:00

T24 - Etiyopya'nın Afar bölgesinde giderek açılan 60 kilometre uzunluğundaki yarık, 10 milyon yıl sonra yeni bir okyanusa dönüşebilir.

Bilimadamları Afrika kıtasında yeni bir okyanusun doğumuna tanık olunduğunu söylüyor. BBC'nin haberine göre Etiyopya'da 2005 yılında açılmaya başlayan 60 kilometre uzunluğundaki yarık o zamandan beri yavaş yavaş genişliyor. Araştırmacılar, ileride Afrika kıtasının bu noktada ikiye bölüneceğini düşünüyor.

Ama bu sürecin yaklaşık 10 milyon yıl alacağı tahmin ediliyor.

Jeologlar, Etiyopya'nın ücra bir köşesinde yer alan Afar bölgesinde gözlemledikleri karşısında hayrete düştüklerini gizlemiyorlar. Gezegendeki değişimi genellikle milyonlarca yıla yayarak inceleyen bilimadamları, Afar bölgesinde beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde tanık oldukları sürecin inanılmaz bir hızda ve gözlerinin önünde gerçekleştiğini söylüyor.


8 metre genişliğinde

2005 yılında Afar'da on gün gibi gayet kısa bir süre içerisinde 60 kilometre boyunca uzanan ve genişliği 8 metreye ulaşan bir yarık açıldı. Bu yarıktan dışarı itilen son derece sıcak ve erimiş kaya parçaları yarığın giderek açılmasına sebep oluyor.

Yerin altından güç alan bu bölünmenin 10 milyon yıl içinde Doğu Afrika'yı kıtanın geri kalanından kopartacağı ve bölünen mevkide yeni bir okyanusun hayat bulacağı düşünülüyor.

Araştırmacılar, Afar'da gerçekleştirdikleri incelemelerin deprem ve yanardağ patlamaları konusunda da kendilerine yeni bulgular sunmasını bekliyor.

Yeni doğan okyanusa ilişkin bilgiler, İngiltere'de bilimi desteklemek ve halka tanıtmak için kurulmuş olan Royal Society'de yaz etkinlikleri çerçevesinde açıklandı.


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