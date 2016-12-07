Afrika'da fil nüfusu 415 bine geriledi; sorumlusu avcılık!

Afrika’da, son on yıl içersinde yapılmış olan en kapsamlı fil sayımının sonuçları açıklandı. Uluslarası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) raporuna göre kıtadaki filleri sayısı, son on yıl içersinde 111 bin civarında bir düşüş yaşadı. Raporda bu düşüşün, Afrika fil nüfusu konusunda son 25 yılda görülen en büyük düşüş olduğu belirtiliyor.

Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretiyle İlgili Sözleşme’nin (CITES) 17. Taraflar Toplantısı’nda açıklanan rapora göre, Sahra Altı Afrika’da yapılan sayımda kalan fillerin yüzde 70’ine yakını, Afrika’nın güneyinde yaşıyorlar. Fil kıyımının en çok görüldüğü doğu bölgesi ise 86 bin file ev sahipliği yapıyor. Rakamlar, ülkedeki fillerin yüzde 60’ının son 10 yılda yok olduğunu gösteriyor.

En büyük sorumlu: Fildişi avcılığı

Bianet'te yer alan habere göre, CITES toplantısında konuşan Ginette Hemley, durumun fildişi avcılarından ve fildişi talebinden kaynaklı olarak daha da kötüye gittiğini söyledi. WFF Afrika Fili Programı Lideri Lamine Sebogo, fil kıyımını sona erdirmek için başta Orta Afrika ülkeleri olmak üzere yetkilileri, kaçak avcıları, avcılığı yöneten baronları ve yaban hayatı ticaretine karışmış yolsuzluğu durdurmaya çağırdı.

Afrika Fil Koalisyonu (AEC) Temmuz ayında yapmış olduğu açıklamada, durumun bu şekilde devam etmesi halinde kıtada 25 yıl içinde hiç fil kalmayacağını belirtmiş; dolayısıyla da Avrupa Birliği Komisyonu’ndan fildişi ticaretinin yasaklanmasına yönelik adımları desteklemesini istemişti. Ancak Avrupa Komisyonu yayınladığı metinde nüfusuna sahip ülkeleri, bu nüfusu devam ettirilebilecek bir şekilde kontrol altında tutmaya teşvik etmenin daha iyi olacağını söyledi.