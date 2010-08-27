-AFRİKA'DA 10 TON SAHTE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ PARİS (A.A) - 26.08.2010 - Afrika doğusundaki ülkelerde, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) koordinasyonuyla düzenlenen operasyonlarda, 10 ton sahte ilaç ele geçirildiği bildirildi. Interpol tarafından yapılan açıklamada, sahte ilaç operasyonu çerçevesinde Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya, Uganda ve Zanzibar'da 80 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütünün yardımıyla Interpol'ün koordinasyonuyla son iki ay içinde düzenlenen operasyonlarda sahte ilaçların imalatı, kaçakçılığı ve satışına karıştığından şüphelenilenlerin gözaltına alındığı belirtildi. Sahte ilaç üretimi ve satışının başta Afrika olmak üzere yoksul ve zengin ülkelerde arttığına dikkati çekiliyor. Interpol'ün sağlık alanındaki suçlarla ilgili biriminin başkanı Aline Plançon, halk için gerçekten büyük bir tehdit oluşturan, failleri için hala düşük riskli, yüksek kazançlı olan bu suçun engellenmesi için ülkelerin ortaklaşa çalışmayla somut adımlar atabileceklerini kaydetti.