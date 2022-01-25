Afrika Uluslar Kupası maçına girişte izdiham: 8 ölü, 38 yaralı

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Avrupa Uluslar Kupası'nda Kamerun'un Komorlar'la oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapan Kamerun'un başkenti Yaunde'deki Olembe Stadyumu'nun dışında meydana gelen izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti ve 38 kişi yaralandı.

Trajedi, seyirciler stadyumun güney kapısından içeri girmeye çalışırken yaşandı. Olayın son 16 turu maçından önce mi yoksa karşılaşma sırasında mı yaşandığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Kamerun ölümleri doğruladı.

Yaralılardan 7'sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı. 38 yaralının şehirdeki dört farklı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu, konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını ve Kamerunlu yetkililerle temas halinde olduklarını belirtti.

Stadın yapısı hakkında bilgisi olan bir kaynak The Guardian'a yaptığı açıklamada, stadyumun kapılarının karşılaşmaya gelenlerin sayısı için yetersiz kalmış olabileceğini belirtti. 60 bin kişilik stadyuma Covid önlemleri sebebiyle 48 bin bilet satılmıştı.