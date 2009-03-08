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Kültür-Sanat

Afrika Oscar’ını Etiyopya filmi kazandı

Afrika sinemasının Oscar'ı sayılan PESPACO ödüllerinde en iyi film ödülünü, Etiyopya'nın kanlı tarihine eğilen 'Teza' kazandı.

08 Mart 2009 02:00

Afrika sinemasının Oscar'ı sayılan PESPACO ödüllerinde bu yıl en iyi film ödülünü Etiyopya'nın kanlı tarihine eğilen "Teza" filmi kazandı.

Burkina Faso'nun başkenti Ugadugu'da düzenlenen 40. Pan-Afrika PESPACO film festivalinde en iyi film ödülünü alan Teza'nın yönetmeni, daha önce de festivallerden ödüller almış olan ve halen ABD'de yaşayan Haile Gerema.

Jüri, çekimi 14 yıldır süren filmi, "ülkelerine dönen seçkin aydınların yok olan umutlarını anlatmadaki gücü, derinliği ve şiirsel anlatımı" nedeniyle ödüle değer bulduklarını belirtti.

Filmde 1974-1991 yıllarında Etiyopya'yı yöneten Mengistu Haile Mariam'ın diktatörlüğü döneminde işlenen siyasi cinayetler ve köylü çocukların öldürülmesi anlatılıyor.

Filmin ortak yapımcısı ve yönetmenin kız kardeşi Selome Gerima, Afrika Oscar'ı olan "Altın Yennanga Aygırı" heykelciğini aldıktan sonra Reuters'a yaptığı açıklamada, "filmin mesajının barış olduğunu" söyledi.

Venedik Film Festivalinde geçen yıl en iyi senaryo ödülü alan Teza filmi yıl başında Etiyopya'da gösterime girdi ve o tarihten bu yana, gösterildiği sinemalarda biletler 2 ay önceden bitmiş durumda.

Değişim isteği ve eleştirisel yaklaşım

Pan-Afrika film festivalinde bu yıl yarışan filmlerin birçoğu, eleştirel tutumları ve Kara Kıta'da değişim isteğini dile getirmeleri ile öne çıktı.

En iyi film kategorisinde ikinciliği kazanan Güney Afrika yapımı "Sadece Hakikat" filminin yönetmeni ve baş erkek oyuncusu John Kani de filminde, işinde yükselmesi engellenen bir liberali canlandırıyor.

Afrika sinema bankası

Ancak Afrika sineması da diğer kıtaların sineması gibi yerli yapımların, Hollywood ve Bollywood filmleri karşısında dağıtımcı ve gösterilecek sinema bulamama sorunları ile mücadele ediyor. Bu yüzden birçok yönetmen yıllık 450 milyon dolar cirosu olan Nijerya'daki, sayısal film pazarına yöneliyor.

Selome Gerima, sorunun çözümü için "Afrika film yapımcıları bankası kurmak gerektiğini" söyledi.

"Tıpkı inşaat bankası ya da herhangi bir başka banka gibi Afrika'da film çekiminin devam edebilmesi için" bir film yapımcıları bankasına gerek olduğunu belirten Gerima, bu yöndeki çabalarına örnek olarak, Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'da 4 sinema inşa ettiğini söyledi.

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