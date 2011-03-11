-AFRİKA, LİBYA'YA MÜDAHALEYE KARŞI ADDİS ABABA (A.A) - 11.03.2011 - Afrika Birliği, Libya'ya ve diğer Afrika ülkesi Fildişi Kıyısı'na herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu bildirdi. Libya ve Fildişi Kıyısı ile ilgili küçük bir zirvenin ardından Afrika Birliğinin barış ve güvenlikle görevli komiseri Ramtane Lamamra, basına yaptığı açıklamada, Afrika Birliğinin Libya'nın toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin korunmasından yana olduğunu ve bu ülkeye karşı girişilecek herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu belirtti. Lamamra, 15 ülkenin üye olduğu Afrika Birliği barış ve güvenlik konseyinin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip etmek üzere, Afrika Birliği komisyon başkanı Jean Ping ve 5 Afrika ülkesi devlet başkanından oluşan yüksek düzeyli bir komite kurulmasına karar verdiğini açıkladı. Lamamra ayrıca, Afrika Birliğinin Libya'daki gelişmelerden endişe duyduğunu ve bu durumun Libya'daki ve bütün bölgedeki barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.