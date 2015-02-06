Afrika Kupası'nda finalin adı Fildişi Sahili-Gana oldu

Afrika Kupası yarı final maçında ev sahibi Ekvator Ginesi’ni 3-0 mağlup eden Gana finalde, Fildişi Sahili'nin rakibi oldu. Ekvator Ginesi taraftarları yarı finalde 3-0 yenildikleri Gana maçında rakip tribünlere saldırdı.

Gana yarı final mücadelesinde ev sahibi Ekvator Ginesi’ni 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Ekvator Ginesi kalecisi Ovono, ceza sahasında Appiah’ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Jordan Ayew atışı gole çevirdi.

45+1’de fark ikiye çıktı. Christian Atsu’nun topu sürüp pasını aktardığı Wakaso ceza sahası içerisinde savunmadan sıyrılıp yerden bir vuruşla Gana’yı iki farklı üstünlüğe taşıdı.

54’te Gana üçüncü gole yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen serbest vuruşta müsait durumdaki Andre Ayew, kafa vuruşunı kale yerine dışarı attı.

75’te Andre Ayew bu kez kaçırmadı. Kwesi Appiah, ceza sahasına girip kaleci Ovono’nun müdahalesine rağmen pasını ortaya çıkarttı. Ayew de farkı üçe yükseltti.

Taraftarlara gaz sıkıldı

Karşılaşmanın 82. dakikasında Ganalı taraftarlar, Ekvator Ginesi tribünlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle sahaya inip kale arkasına geçti. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı durdurdu.

Güvenlik güçleri sahanın etrafında helikopterle uçup Ekvator Ginesi tribünlerini uyardı. Ardından da gaz bombası atarak tribünleri dağıtmaya çalıştı.

30 dakika duran karşılaşmada olayların yatışmasının ardından hakem Erick Otogo kalan 8 dakika yerine sadece 2 dakikayı oynattı.

Afrika Kupası’nda Fildişi Sahili ile Gana arasındaki final maçı 8 Şubat saat 21.00’de oynanacak.

Üçüncülük mücadelesinde ise 7 Şubat saat 18:00’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Ekvator Ginesi karşı karşıya gelecek.