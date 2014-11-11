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Spor
Deutsche Welle

Afrika Kupası’na ev sahibi aranıyor

Ebola virüsü nedeniyle Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapmak istemediğini açıklayan Fas Kupa dışı kaldı. Afrika Futbol Konfederasyonu 2015 Kupası için ev sahibi arıyor.

11 Kasım 2014 19:56


Afrika Futbol Konfederasyonu, 2015 Afrika Uluslar Kupası'na Ebola endişesi nedeniyle ev sahipliği yapmak istemeyen ve Kupa'nın bir yıl ertelenmesini öneren Fas'ı Kupa dışı bıraktı. Konfederasyon'dan yapılan açıklamada Fas'ın 2015 Afrika Kupası ev sahipliğinin iptal edildiği ve Fas milli takımının Kupa dışında bırakıldığı bildirildi. Afrika Futbol Konfederasyonu, 17 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapmak için birkaç ülkenin talip olduğunu da kaydetti.

Fas, bazı Afrika ülkelerinde etkili olan Ebola virüsü nedeniyle Afrika Kupası'nın 2016 yılına ertelenmesini talep etmişti. Fas Spor Bakanlığı, konuyla ilgili pazar günü yaptığı açıklamada Ebola virüsünü ‘mücbir sebep' olarak tanımlayarak, Kupa'ya etkilerinin ‘felaket' boyutunda olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Afrika Futbol Konfederasyonu ise Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığı müzakerelere atıfta bulunarak, sadece Ebola'dan doğrudan etkilenen Gine, Sierra Leone ve Liberya'da kitlesel etkinliklerin ertelenmesinin tavsiye edildiğini belirtmişti.

Mısır'da El Ahram gazetesinin haberine göre, Gana ve Güney Afrika'nın Kupa'nın ev sahipliğini üstlenemeyeceklerini bildirmelerinin ardından Angola, Nijerya ve Gabon'un adı olası ev sahipleri arasında geçiyor. 2010 yılında Kupa'ya ev sahipliği yapan Angola en şanslı aday olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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