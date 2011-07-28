Afrika kıtlıkla mücadele edemiyor!

T24 - Afrika'nın doğusunda kıtlık nedeniyle 12 milyona yakın insan acil yardım bekliyor. Kıtlık ve ölümlerden kaçan onbinlerce Somalili, komşu ülkeler Kenya ve Etiyopya'ya kaçıyor. Birleşmiş Milletler, kuraklıktan ağır etkilenen Somali'nin bazı bölgelerinde "kıtlık" yaşandığını resmen ilan etti.







Açlık ve ölümden kaçan Somaliler'in en çok sığındıkları ülkelerin başında Kenya geliyor. Kenya'nın kuzeyindeki Somali sınırında yer alan Dadaab mülteci kamplarına her gün yaklaşık bin 500 kişi kabul ediliyor. Ancak, kendisi de kuraklıktan etkilenen Kenya'da artık yeni gelenlerin sığınabilecekleri kamplar bulunmuyor. Kamp görevlisi BM yetkilileri dünyaya yardım çağrısında bulunuyor. Yetkililer Somalilerin kaçtığı Kenya ve Etiyopya'nın da zaten zor durumda olduğunu söyleyerek gıda, giyecek, barınak yardımı istiyor. Kenyalı yetkililer, mülteci kamplarının dolmasının ardından, ülkenin yeni gelen Somalilere sınırlarını kapatabileceği uyarısında bulunuyor.



Dadaab mülteci kampı 5 bin hektarlık bir alana kurulu. Mülteci sayısının ise 370 bin olduğu bunun da dünya tarihinin en büyük mülteci kampı olduğu söyleniyor.













Kampa gelen mülteciler boş arazide kendi imkanlarıyla hazırladıkları derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çadırların sert hava koşullarına karşı koyamayacak kadar yetersiz olması da yetkilileri endişelendiriyor. BM, gelen Somalili mültecilere çadır dağıtabilecek kapasiteye sahip olmadığını söylüyor.

BM yardım çağrısında bulundu



BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon Roma'da düzenlenen toplantıda, gıda yardımı yapacak ülkelerden 1,6 milyar dolar daha fazla kaynak ayırmalarını istemişti. Ban Ki-Moon, Körfez ülkelerinin liderlerine de Afrika'nın doğusundaki kıtlıktan etkilenen milyonlarca kişiye yapılan yardımı artırmaları çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri; Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderleriyle yaptığı görüşmelerde, BM'nin acil yardım fonu talebine cevap vermelerini istedi.

Kente göç devam ediyor



Dünya Gıda Programı, İslamcı el-Şebab örgütünün kontrolü altında bulunan Somali'nin orta ve güney kesimlerinin çoğuna hâlâ erişemiyor. Gıda ve su bulma umuduyla aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu büyük bir nüfus Mogadişu'nun çevresindeki köylerden kente akın ediyor.

Vicdana dokunan 'o' gözler



Uluslararası haber kanallarının yayınladığı 7 aylık bir bebeğin görüntüsü hafızlara kazındı. Mihag adlı 7 aylık bebek 3.4 kg ağırlığında. Bu, yeni doğmuş bir bebek ağırlığı kadar. Dadaad'daki Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne ait hastanede tedavi altına alınan bebeğin yaşayıp yaşamayacağı ise muallak.







Diyanet'ten Afrika'ya yardım kampanyası



Diyanet İşleri Başkanlığı, “Her Evden Bir Fitre Bir İftar Afrika’ya” kampanyası ile Afrika’da yaşayan insanlara yardım kampanyası başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Başkanlığımızın Türk Diyanet Vakfı ile ortaklaşa başlattığı “Her Evden Bir Fitre Bir İftar Afrika’ya” adlı bu kampanya ile Ramazan’ın bereketini kardeşlerimizle paylaşmış, fitrelerimizin en azından bir tanesini bir kişilik iftarın masrafını göndermek suretiyle Afrika’da açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalan kardeşlerimize bir lokma ekmek, bir yudum su ikram etmiş olacağız" dedi.



Somali, Etiyopya, Kenya, Eritre, Tanzanya, Uganda ve Burundi’de etkisini gösteren kuraklık başta çocuklar olmak üzere binlerce insanın yaşamını tehdit ediyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 1 Ağustos’tan itibaren başlatacağı kampanya ile bütün operatörlerden AFRIKA yazıp 5601’e gönderilecek olan 5 TL bedelindeki SMS’lerle, 3 SMS gönderildiğinde bir fitre bir iftar parası verilmiş olacak.