-Afrika filleri tehlikede DARÜSSELAM (A.A) - 03.01.2012 - Fillerin Afrika'da yok olma tehlikesi içinde olduğu bildirildi. İngiliz Reuters ajansına göre, Tanzanya'da sadece son üç yıl içinde fil nüfusu yüzde 42 oranında azaldı. Dünyada sanayileşmeden ötürü bozulan tabiatla birlikte Afrika ülkesi Tanzanya'da kaçak avlanalar, Çin ve Japonya gibi "vahşi tüketicilere" sattıkları fildişi için filleri büyük oranda avlamayı sürdürüyor. Türleri Tehlike Altında Olan Havvanlar-Uluslararası Anlaşması'nda (CITES) kaydedildiğine göre, 2007'den beri Botsvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'den Çin ve Japonya'ya 105 ton fildişi satıldı. Tanzanya'da 2006'da 74 bin 900 olan fil nüfusu 2009'da 43 bin 552'e düştü. Tanzanya Devlet Başkanı Jakaya Kikvete, fillerle birlikte yok olan antilopların da daha yakından araştırılması için emir verdi. Tanzanya'da son üç yılda korkunç düzeyde azalan fil sayısı bugün ancak 140 bin ila 110 bin arasında. Ekoloji uzmanları, fillerin de deniz canlıları gibi hızla yok oluşunun bütünüyle sanayileşme, atmosfer-iklim değişikliğine bağlı olduğunu vurguluyor. Asya filinden kafatası çıkıntısı, uzun dişleri ve dev kulaklarıyla ayrılan Afrika fillerinin nüfusu sadece 10 yıl önce milyonlarla ifade edilirken bugün 470 bin ila 685 bin arasında bulunuyor.