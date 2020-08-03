Afrika'da ilk: Morityus'ta hiç aktif Covid-19 vakası kalmadığı açıklandı

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus'da yeni tip Koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son Covid-19 hastasının da sağlığına kavuşmasıyla ülkede aktif vaka kalmadığı duyuruldu.

Toplamda 334 vakanın kayda geçtiği ülkede 10 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Şimdilik, Afrika kıtasında tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke olan Morityus, 15 Temmuz olarak duyurduğu sınırlarının açılma tarihini 31 Ağustos olarak değiştirmişti.

Ülke, vaka sayısını mayıs ayında da sıfırlamış, 17 gün boyunca yeni hasta kayda geçmemişti.