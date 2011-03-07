-AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN LİBYA'YA BİLİRKİŞİ HEYETİ KAHİRE (A.A) - 07.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Afrika Birliği'nin ülkeye olayların gerçek yüzünü gösterecek bir bilirkişi heyeti göndereceğini söyledi. Kaddafi, France 24 kanalına dün gece yaptığı açıklamada, Libya'daki ayaklanmayla ilgili olarak Afrika ülkeleriyle düzenli olarak temas halinde olduğunu belirterek, "ülkesinde her şeyin normal olduğunu, onlara, olayların ortada bir sorun varmış gibi abartıldığını söylediğini" kaydetti. Muammer Kaddafi ayrıca, Afrika Birliği'nin, Libya hakkında dış basında yayımlananların yüzde yüz yalan olduğunu doğrulayacak gerçekleri soruşturacak bir komite göndereceğini açıkladı. Kaddafi'nin Fransız televizyonuna yaptığı açıklama, El Cezire tarafından da yayımlandı. -HRİSTİYANLARIN PROTESTOSU DEVAM EDİYOR- Mısır'da Hristiyanlar, Hilvan kentine bağlı Soul köyündeki kilisenin yakılmasını protesto etmeye devam ediyor. Görgü tanıkları, Hilvan'daki kilisenin yakılmasını protesto eden 1000 kadar Hristiyan'ın, Kahire'nin merkezinde devlet televizyonu binasının önünde toplandığını söylediler. Gösteriye Müslümanlardan da katılanlar olduğu belirtildi. Dün de yüzlerce Hristiyan, aynı yerde toplanarak, kilisenin kundaklanmasına tepki göstermişti. El Şahidin kilisesi önceki gün Kahire'nin güneyindeki Hilvan vilayetinde bir Hristiyan erkek ile bir Müslüman kadın arasındaki aşk ilişkisi üzerine çıkan çatışmalarda yakılmıştı.