Afrika Birliği ve Moderna, 110 milyon doz Covid aşısı için anlaştı

Afrika Birliği’nin (AU), Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren Moderna’dan 110 milyon doz almayı planladığı öğrenildi.

Reuters’a konuşan yetkililer, Beyaz Saray aracılığıyla Moderna ve Afrika Birliği arasında bir anlaşma yapıldığını söyledi.

AU’nun dozlarının gelecek aylarda gönderileceği, 15 milyon dozun 2021 bitmeden ulaşacağı belirtildi.

AU Koronavirüs Temsilcisi “Hızla elimizdeki Covid dozlarını artırmamız konusunda önemli bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Moderna ile yapılan anlaşmayla 55 ülkeli Afrika Birliği ilk defa bu ülkelerde üretilmeyen bir Koronavirüs aşısı için anlaşma sağlamış oldu.

Dünya genelinde çok sayıda ülkede Covid-19 aşılamasında üçüncü doz konuşulurken Afrika kıtasında yaşayan 1.3 milyar insan için yeterli aşı bulunmadığı biliniyor.

AU geçen ay Covid-19 aşı üreticileri Afrika ülkelerine yeterli aşı satın alma şansı sunmadıkları için suçlamıştı.