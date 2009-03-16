Afrika Birliği, Madagaskar muhalafetini kınadı

Afrika Birliği, Madagaskar'da muhalefetin kendini "geçici yönetim" ilan etmesini darbe girişimi olarak nitelendirdi ve halka anayasaya saygı göstermesi çağrısında bulundu.



Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin Madagaskar'daki olaylarla ilgili olarak yaptığı acil toplantıdan sonra Benin'in Etiyopya elçisi Edouard Alo-Glele, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Madagaskar'daki durum bir iç çatışmadır. Bu bir darbe girişimidir. Biz bu darbe girişimini kınıyoruz" dedi.



Edouard Alo-Glele, Madagaskar halkından da anayasaya uygun davranmasını istediklerini söyledi.



Siyasi krizin yaşandığı Madagaskar'da muhalefet, Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'nın tutuklanması çağrısında bulunmuştu. Muhalefet lideri Andry Rajölina, daha önce Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'nın referandum önerisini reddetmiş, hafta sonu da Ravalomanana'nın dört saat içinde "iktidardan çekilmesini" istemiş, "Madagaskar'ın tümünde orduya kendisinin komuta ettiğini" açıklamıştı.



Madagaskar, 2002 seçimlerinden bu yana siyasi krizden çıkamıyor. Ocak sonlarında patlak veren olaylarda 100'den fazla insan hayatını kaybetti.

