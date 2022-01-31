Afrika Birliği, darbenin ardından Burkina Faso'nun katılımını askıya aldı

Afrika Birliği Komisyonu, geçen hafta meydana gelen, Cumhurbaşkanı Marc Roch Kabore’nin görevden alındığı darbe sonrası Burkina Faso’nun Afrika Birliği etkinliklerine katılımını askıya almaya karar verdi.

Afrika Birliği Siyasi İlişkiler Barış ve Güvenlik Departmanı’nın Twitter hesabından duyurulan kararda, Burkina Faso’da anayasal düzenin yeniden tesis edilmesine kadar Afrika Birliği’nin herhangi bir etkinliğine katılamayacağı belirtildi.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu da Burkina Faso’nun üyeliğini darbenin ardından askıya almıştı.

Burkina Faso’da ordu, 24 Ocak’ta yönetime el koydu. General Paul-Henri Sandaogo Damiba, darbe sonrası gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, belirli bir zaman içinde anayasal düzene dönüleceğini söyledi.