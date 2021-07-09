AFP: Rusya, Suriye'ye sınır kapısı üzerinden yardım sokulması izninin 6 ay uzatılmasını teklif etti

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Rusya'nın perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi partnerlerine Suriye'ye sınır kapıları üzerinden yardım götürülme izninin 6 ay uzatılması için bir taslak tasarı sunduğu belirtildi.

AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklara göre Rusya tasarıyı Norveç ve İrlanda'nın sınırlar üzerinden yardım taşınabilmesi iznini bir yıl uzatılması talebi üzerine sundu. Rusya, iznin 6 ay uzatılması, daha sonra tekrar uzatılmasının görüşülmesini teklif etti.

Rusya, oylamanın cuma günü yapılmasını talep etti.

BMGK'da veto hakkı olan Şam müttefiki Rusya, ilk defa sınırlar üzerinden yardım taşınması izninin uzatılması olasılığını gündeme getirdi. Rusya, yardımların Şam üzerinden dağıtılması gerektiğini, aksinin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini iddia ediyordu.

Suriye'ye yardımlar sadece tek bir sınır kapısından girebiliyor; Suriye'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısı.

AFP'ye konuşan kaynaklar, iznin en az 12 ay uzatılmasının ABD, Britanya ve Fransa gibi ülkelerin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtti.