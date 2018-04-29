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Dünya
BBC Türkçe

AFP: Irak'ta 15 Türkiye vatandaşı kadın IŞİD üyesi olma suçlamasıyla idama mahkum edildi

AFP, Irak'ta 15 Türkiye vatandaşının IŞİD'e üye olmak suçlamasıyla yargılandıkları davada suçlu bulunduklarını ve idam cezasına çarptırıldıklarını bildirdi. Bir başka Türk kadına da ömür boyu hapis cezası verildi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ta görülen davada, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) üye olmak suçlamasıyla yargılanan 15 Türkiye vatandaşı kadın suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırıldı.

AFP'nin bir mahkeme yetkilisine dayandırdığı haberinde, IŞİD üyeliğinden suçlu bulunan bir başka Türkiye vatandaşı kadına da ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi.

Irak devleti, başta Musul olmak üzere sınırları içerisinde IŞİD'in elindeki yerleri geri aldıktan sonra çok sayıda kadın ve çocuğu da gözaltına aldı.

En az 560 kadının ve 600 çocuğun cihatçı olmak ya da IŞİD'lilerin akrabası olmak suçlamalarıyla gözaltına alındığı ve yargılama süreçlerinin başlatıldığı ifade ediliyor.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu yargı süreçlerinin "adil olmadığını" açıkladı.

AFP haberinde, uzmanların tahminlerine göre Irak'ta IŞİD üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde 20 bin civarında kişinin bulunduğunu ancak bununla ilgili resmi verilerin bulunmadığını belirtti.

Irak'taki Terörle Mücadele Yasası, mahkemelere IŞİD adına eylemlere karışmasalar dahi şüphelilerin üye olmak ya da yardım ve yataklık suçlamalarından idama cezasına çarptırılmalarına olanak tanıyor.

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