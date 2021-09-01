AFP: Havalimanının işletilmesini görüşecek teknik ekibi taşıyan bir Katar jeti Kabil'e indi

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Afganistan'da ABD'nin çekilmesi ve Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından havalimanının işletilmesiyle ilgili teknik ekibi taşıyan Katar jeti Kabil'e indi.

AFP'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili bir kaynak "Bugün havalimanında operasyonun devamını görüşmek için bir teknik ekip taşıyan Katar jeti Kabil'e indi" dedi.

Kabil havalimanının işletilmesi konusunda nihai bir karara varılmasa da Katar'ın teknik ekibi, karşı tarafın talebi üzerine gönderdiği belirtildi.

Kaynak, "Havalimanının işletilmesi ve güvenliği seviyesinde görüşmeler sürüyor" dedi.