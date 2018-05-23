Afjet Afyonspor'un finaldeki rakibi Sakaryaspor oldu

Sakaryaspor - Gümüşhanespor: 2-1

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek(xxx), Osman Gökhan Bilir(xx), Mustafa Savranlar(xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Tufan (xxx), Burak (xxx), Cenk (xxx), Yasir (xxx), Yunus Emre (xxx), Ferhat (xx)(Dk.68 Sezer xx), Talha Mayhoş (xxx), Beykan (xx), Ramazan (xx)(Dk.74 Cem Ekinci xx), Mahir (xx)(Dk.56 Batuhan Karadeniz xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x) - Salih (xx), Yiğitcan (xx), Murat (xx), Hurşit (x) (Dk.61 Furkan x), Cansın (x), Musa (xxx)(Dk.80 Onur), Fırat (xx), Ziya (xx), Muharrem (x)(Dk.65 Recep x), Berk İsmail (xx)

GOLLER: Dk.14 Talha Mayhoş, Dk.87 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Dk.70 Berk İsmail (Gümüşhanespor)

KIRMIZI KART: Dk.88 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor)

SARI KART: Burak, Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Murat, Ziya (Gümüşhanespor)

TFF 2\'nci Lig Play-Off Yarı Final mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Gümüşhanespor\'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig\'e yükselecek son takım olmak için 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadyumu\'nda oynanacak finalde karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14\'üncü dakikada Tufan\'ın düşürülmesi sonucu kazanılan atışta topun başına Talha Mayhoş geçti. Talha Mayhoş ceza sahasının çaprazından direkt kaleye vurdu: 1-0.

31\'inci dakikada Ramazan\'ın pasında Beykan ceza sahasının çaprazından topu kontrol edip vurdu, top çerçeveyi tutmadı.

44\'üncü dakikada kaleci Hasan Hüseyin topu uzaklaştırmak isterken top Mahir\'e çarptı. Mahir\'e çarpan top kalenin yanından az farkla auta gitti.

53\'ncü dakikada köşe vuruşu kazanan Sakaryaspor\'da Talha Mayhoş topun başına geçti. Talha\'nın ortasında defanstan gelen Cenk Kaplan kafa vurdu. Top kalenin üstünden auta çıktı.

54\'üncü dakikada Hurşit\'in şutu kaleci Ercüment\'in sağından auta çıktı.

70\'inci dakikada Berk İsmail\'in kullandığı serbest vuruş, baraja çarptı Ercüment\'i yanıltarak ağlarla buluştu: 1-1.

76\'ncı dakikada savunmanın hatasıyla top Beykan Şimşek\'in önünde kaldı. Beykan\'ın aşırtma vuruşunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

87\'nci dakikada Yunus Emre\'nin ara pasında Batuhan Karadeniz topa hareketlendi. Batuhan Karadeniz\'in ceza sahasına girerken yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti: 2-1.

88\'inci dakikada Batuhan Karadeniz rakibinin formasından çekmesi sonucu ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Sakaryaspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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