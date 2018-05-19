Afjet Afyonspor-Keçiörengücü: 0-1

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

STAT: Zafer Stadı

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Süleyman Özay (xx), Erdel Bıyık (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx)- Türker (xx), Bayram (xx), Yasin (xx), Nazmi (xx), Ali Kılıç (xx)(Dk.67 Timuçin x), Abdülkadir (xx)(Dk. 64 Tugay x), İsmet (xx), Aykut (xx)(Dk. 79 Fatih), Ersel (xx), Erdi (xxx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx)- Efecan (xx), Ayhan (xx), Ahmet (xx)(Dk. 90 Tarık), Abdurrahman (xx)(Dk.77 Uğur x), İlyas (xx)(Dk. 69 Umut xx), Burak (xx), Şahin (xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Okan (xx)

GOLLER: Dk. 78 Umut (P) (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Aykut, Fatih (Afjet Afyonspor), Burak, Hüseyin, Ayhan, Ahmet, Yaşar, Umut (Keçiörengücü)

TFF Spor Toto 2\'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Afjet Afyonspor, sahasında Keçiörengücü\'ne 1-0 mağlup oldu.

Maç öncesi Afjet Afyonspor taraftar İsrail\'i protesto ederek Filistin bayrağı ve Mescid-i Aksa koreografisi yaptı.

2\'nci dakikada Keçiörengücü\'nden Burak\'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa İlyas vurdu ancak kaleyi bulmadı.

18\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Aykut sağ kanattan Aykut\'un ceza sahası içerisine gönderdiği topa Abdülkadir kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

25\'inci dakikada Keçiörengücü\'nden İlyas\'ın ceza sahasında kaleye gönderdiği top kaleci Bekir\'de kaldı.

53\'üncü dakikada Afjet Afyonspor\'da Ersel\'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Yasin kafayla vurdu ancak top dışarı çıktı.

78\'inci dakikada Türker\'in müdahalesiyle Hüseyin yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut, takımını öne geçirdi:0-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Keçiörengücü\'nün 1-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.

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