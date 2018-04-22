Afjet Afyonspor-Kastamonuspor 1966: 4-0

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Yasin Kol (xxx), Armağan Çekinmez (xxx), Şenol Bektaş (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xxxx)- Türker (xxxx), Bayram (xxxx), Yasin (xxxx), Timuçin (xxxx), Nazmi (xxx), Tugay (xxx)(Dk.29 Emre xx), İsmet (xxx), Aykut (xxxx)(Dk.82 Fatih), Ersel (xxxx), Erdi (xxx)(Dk.75 Ali Kılıç xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Burak (xx)- Doğan (xx)(Dk.46 Seydi Kayasoy xx), Ümit (xxx), Halil (xx), Burak Can (xx) (Dk.46 Oğuzhan Öztürk xx), Youssef Yeşilmen (xxx), Muhammet (xxx), Savaş (xxx), Veli (xx), Salih (xx)(Dk.73 Mustafa Pınar x), Ferit (xx)

GOLLER: Dk.18, Dk.90 Ersel, Dk.31 Aykut, Dk.89 Timuçin (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Aykut, Nazmi (Afjet Afyonspor), Halil, Oğuzhan, Veli (Kastamonuspor 1966)

KIRMIZI KART: Dk.23 Savaş (Kastamonuspor 1966)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Afjet Afyonspor sahasında konuk ettiği Kastamonuspor 1966\'yı 4-0 yendi.

18\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'un kazandığı korner atışını Yasin, altı pas üzerine gönderdi. Gelen topu kafayla vuran Ersel ağlarla buluşturdu: 1-0

23\'üncü dakikada Kastamonuspor 1996 takımından Savaş\'ın Yasin\'e müdahalesi sonrası hakem sıra kart gösterdi. Karta itiraz eden Savaş, hakemi alkışlayınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

31\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Afjet Afyonsporlu Aykut düzgün bir vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı Afjet Afyonspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48\'inci dakikada Kastamonuspor 1966\'da Halil İbrahim\'in ceza sahası dışından gönderdiği topu kaleci kornere çeldi.

89\'uncu dakikada Afjet Afyonspor\'da Ersel\'in ceza sahasına gönderdiği topu kaleci uzaklaştırmak istedi. Kalecinin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Timuçin düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

90\'ıncı dakikada Afjet Afyonsporlu Ersel ceza sahası dışından sert vuruşunda topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma Afjet Afyonspor\'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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