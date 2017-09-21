AFJET Afyonspor - MKE Ankaragücü: 2-0

Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Kocatepe Stadı

HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Muhammet Yumak (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xxx), Türker Toptaş (xxx), Ömer Çelik (x)(Dk. 24 Yasin Yener xx), Uğur Durmuş (xxx), Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xxx), Emre Pehlivan (xxx)(Dk. 82 Ömer Yanık), Abdülkadir Kuzey (xx)(Dk. 72 Oltan Karakullukçu xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xxxx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır (x), Alihan Kubalas (xx), Abdülkadir Kayalı (xx), Cheıkhou Dieng (xx)(Dk. 68 Kenan Özer xx), Mahmut Akan (xx)(Dk. 46 Umut Nayır xx), Mehmet Sak (xx), Enes Kubat (xx), Lukasz Szukala (xx), Yusuf Abdioğlu (xx), Francısco Lima Da Silva (xx), Mert Aydeniz (xx)(Dk. 46 Arif Morkaya xx)

GOLLER: Dk. 37, Dk. 74 Aykut Uluç (AFJET Afyonspor)

SARI KARTLAR: Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Uğur Durmuş (AFJET Afyonspor) - Yusuf Abdioğlu, Enes Kubat (MKE Ankaragücü)

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında AFJET Afyonspor, MKE Ankaragücü\'nü kendi sahasında 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

2’nci dakikada ceza alanı çizgisine yakın kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mehmet Sak’ın direkt kaleye gönderdiği topa kaleci Bekir Demircan iki hamlede sahip oldu.

14’üncü dakikada Ali Kılıç’ın attığı uzun pasa koşan ve yetişen Aykut Uluç’un ceza alanı sağ çaprazdan çektiği şut az farklı auta gitti.

19’uncu dakikada paslaşarak MKE Ankaragücü ceza sahasına giren Ali Kılıç’ın çektiği şut kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

30’uncu dakikada Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Enes Kubat’ın kafa vuruşu AFJET Afyonspor kalecisi Bekir Demircan’da kaldı.

34’üncü dakikada AFJET Afyonspor’dan Aykut Uluç’un uzaktan çektiği şut az farkla auta gitti.

37’nci dakikada Türker Toptaş’ın sağ ceza yayından ortaladığı topa ceza alanı içerisinde dokunan Aykut Uluç topu kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarı AFJET Afyonsporun\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52’nci dakikada MKE Ankaragücü atağında Enes Kubat’ın ceza alanı dışından çektiği şut direkten oyun alanının dışına çıktı.

59’uncu dakikada Uğur Durmuş’un sol kanattan yaptığı ortaya Aykut Uluç’un ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş auta gitti.

62’nci dakikada Cheıkhou Dieng’in sağ kanatta ceza alanı dışından çektiği düzgün şutu kaleci çeldi, ardından savunma topun kornere gitmesini engelleyerek taca attı.

74’üncü dakikada MKE Ankaragücü savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Aykut Uluç’un çektiği şut kaleciden döndü. Seken topa yeniden hamle yapan Uluç boş ağlara gönderdi: 2-0.

77’nci dakikada AFJET Afyonspor kalesini ceza alanı dışında cepheden gören bölgede kazanılan serbest vuruşu kullanan Lima’nın çektiği şutu kaleci Bekir Demircan şık bir şekilde kornere çeldi.

90’ıncı dakikada Uğur Durmuş’un ceza alanı içerisinde kaleye gönderdiği topu MKE Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır kurtardı.

Karşılaşma 2-0 AFJET Afyonspor\'un galibiyetiyle sona erdi.

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