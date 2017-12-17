Afjet Afyonspor - Hatayspor: 0-0

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Kocatepe Stadı

HAKEMLER: Mustafa İler Coşkun (xx), Cem Özbay (xx), Anıl Usta (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx) Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılınç (xx), Emre Pehlivan (xx)(Dk.81 Erdi Zengin), Abdülkadir Kuzey (xx)(Dk.66 Oltan Karakullukçu xx), İsmet Benli (xx), Murathan Buruş (xx)(Dk.61 Aykut Uluç xx)

HATAYSPOR: Akın Alkan (xx)- Soner Örnek (xx), Oğuz Kocabal (xx)(Dk.90 Köksal Yedek), Hamza Gür (xx), Selim Ilgaz (xx)(Dk.74 Mithat Yaşar xx), Yılmaz Özeren (xx), Mesut Çaytemel (xx), Taha Balcı (xx)(Dk.81 Mehmet Albayrak), Sadi Karaduman (xx), Serkan Koç (xx), Caner Hüseyin Bal (xx)

SARI KARTLAR: Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Yasin Yener (Afjet Afyonspor), Taha Balcı, Sadi Karaduman, Yılmaz Özeren, Mithat Yaşar (Hatayspor)

Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Afjet Afyonspor seyircisiz maçta Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

23\'üncü dakikada Yasin Yener\'in sert şutunu Hatayspor kalecisi Akın Alkan kornere gönderdi. Köşe atışını yine kaleci Akın kurtardı.

27\'nci dakikada Murathan Buruş\'un içeriye çıkardığı top Abdülkadir Kuzey\'den sekti. Türker Toptaş\'ın şutunda top kalecide kaldı.

43\'üncü dakikada Afjet Afyonspor kazandığı serbest vuruşu Yasin Yener kullandı. Kaleci Akın Alkan\'dan seken topa vuran Murathan Buruş\'un şutu yan ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

59\'uncu dakikada gelişen Hatayspor atağında toplu buluşan Taha Balcı\'nın çalımlar sonrası yaptığı sert vuruşu auta çıktı.

86\'ncı dakikada kazandığı serbest vuruşu değerlendiremeyen Hatayspor atağı kaleci Bekir Demircan\'da son buldu.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

TARAFTAR DIŞARIDAN DESTEK VERDİ

Afjet Afyonspor\'un Bucaspor karşılaşmasında çıkan olaylar sonrasında seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynandı. Afjet Afyonsporlu taraftarlar stat dışından takımlarına destek vermek için bir araya geldi. Giriş kapısının önüne kurulan dev ekranların çevresinde toplanan Afyonspor taraftarları yaptıkları tezahüratlarla takımlarına dışarıdan destek verdi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stat dışındaki toplanan taraftarlardan detaylar

- Afjet Afyonspor-Hatayspor karşılaşmasından detaylar