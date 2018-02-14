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Spor

AFJET Afyonspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-0

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) STAT: Afyonkarahisar Zafer HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Özcan Genel (xx), Abdurrahman Atabay (xx) AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Topbaş (xxx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx), Samet Cantürk (xx), Nazmi

14 Şubat 2018 19:50

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Zafer
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Özcan Genel (xx), Abdurrahman Atabay (xx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx)- Türker Topbaş (xxx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx), Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xxx), Ali Kılıç (xx), Tuğay Adamcıl (xx)(Dk.69 Timüçin Aşçıgil xx), İsmet Benli (xx), Ersel Aslıyüksek (xx)(Dk.81 Aykut Uluç xx), Oltan Karakullukçu (xx)(Dk.87 Abdülkadir Kuzey)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammet Birkan Tetik (xx)- Erkan Değişmez (xx), Şaban Yılmaz Genişyürek (xx) (Dk.68 Çağrı Tekin x), Emre Şahin (xx), Mehmet Bağlı (xx)(Dk.68 Celal Dumanlı xx), Erhan Karayer (xx), Muhammet Aran (xx), Emre Balak (xx), Orhan Aktaş (xx), Mehmet İncebacak (xx), Erçağ Evirgen (xx)(Dk.81 Gökay Eser x)
GOLLER: Dk.54 Nazmi Candoğan, Dk.74 Türker Toptaş
SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Emre Şahin, Çağrı Tekin (Bodrumspor)
KIRMIZI KART: Muhammet Aran (Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, sahasında karşılaştığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
54\'üncü dakikada Nazmi Candoğan önünde bulduğu topu iyi değerlendirerek ağlarla buluşturdu: 1-0.
74\'üncü dakikada orta alandan gelişen AFJET Afyonspor atağında korner direği yakınında Tugay Adamcıl\'ın sert vuruşu kale önündeki Türker Toptaş\'a geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Maçın bitimine saniyeler kala Bodrumspor\'dan Muhammet Aran ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşma AFJET Afyonspor\'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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