T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Afişte Hollywood esintisi

Mahsun Kırmızıgül'ün ikinci filmi 'Güneşi Gördüm'de afiş krizi yaşanıyor.

01 Şubat 2009 02:00

Mahsun Kırmızıgül'ün ikinci filmi 'Güneşi Gördüm'de ikinci kez afiş krizi yaşanıyor.

Sabah'ın haberine göre; filmin ilk afişinde tek başına kendi görüntüsüne yer veren Kırmızıgül, yapımcı ortağı Murat Tokat'ın uyarısıyla afişte diğer oyuncuların görüntülerinin de kullanılmasına onay vermişti. Bu olayın ardından filmin afişini halkın seçmesine karar veren Kırmızıgül, Hollywood'un ünlü filmlerinin afişlerinde imzası bulunan Emrah Yücel'den on adet afiş tasarlamasını istedi. Yücel'in tasarladığı afişler, geçtiğimiz günlerde internet ortamında halkın oylamasına sunuldu. Ama bu afişlerden birinin, Bruce Willis'in başrolde oynadığı 'Tears of the Sun' (Güneşin Gözyaşları) filminin afişiyle neredeyse aynı olması gözlerden kaçmadı. 2003 yılı yapımı 'Tears of the Sun'la, 'Güneşi Gördüm'ün afişlerinin renk tonları, küçük karedeki kalabalık insan grubu ve elinde çocuk taşıyan oyuncu görüntüsü aynı. İki afişte de helikopter ve güneş var. Bruce Willis'in büyük resminin olduğu orta alanda Mahsun Kırmızıgül'ün resminin bulunması da, iki afiş arasındaki benzerliği ayyuka çıkarıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24