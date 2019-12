Afişte Hollywood esintisi

Mahsun Kırmızıgül'ün ikinci filmi 'Güneşi Gördüm'de ikinci kez afiş krizi yaşanıyor.



Sabah'ın haberine göre; filmin ilk afişinde tek başına kendi görüntüsüne yer veren Kırmızıgül, yapımcı ortağı Murat Tokat'ın uyarısıyla afişte diğer oyuncuların görüntülerinin de kullanılmasına onay vermişti. Bu olayın ardından filmin afişini halkın seçmesine karar veren Kırmızıgül, Hollywood'un ünlü filmlerinin afişlerinde imzası bulunan Emrah Yücel'den on adet afiş tasarlamasını istedi. Yücel'in tasarladığı afişler, geçtiğimiz günlerde internet ortamında halkın oylamasına sunuldu. Ama bu afişlerden birinin, Bruce Willis'in başrolde oynadığı 'Tears of the Sun' (Güneşin Gözyaşları) filminin afişiyle neredeyse aynı olması gözlerden kaçmadı. 2003 yılı yapımı 'Tears of the Sun'la, 'Güneşi Gördüm'ün afişlerinin renk tonları, küçük karedeki kalabalık insan grubu ve elinde çocuk taşıyan oyuncu görüntüsü aynı. İki afişte de helikopter ve güneş var. Bruce Willis'in büyük resminin olduğu orta alanda Mahsun Kırmızıgül'ün resminin bulunması da, iki afiş arasındaki benzerliği ayyuka çıkarıyor.