-AFİŞLER TARTIŞMA YARATTI ANTALYA (A.A) - 02.02.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ve kentin çeşitli yerlerindeki bilboardlara astığı ''Yakalandı'' başlıklı afişlerden bazılarında, ''Recep Bey Atatürk Parkına çöp atarken yakalandı. Şehrimizi temiz tutalım'' yazılı olan afişler tartışma konusu oldu. Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan afişlerde, her gün sıkça karşılaşılan parka çöp atan adam, halı silkeleyen kadın, aracından yola çöp bırakan sürücü, sokağa pet şişe atan genç gibi çevreyi kirleten insan fotoğrafları yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, turizm kenti Antalya'nın bilinçsizce kirletilmesine dikkati çekmek, halkta farkındalık yaratarak, duyarlılık oluşturmak amacını taşıyan sosyal sorumluluk projesinin olumlu tepkiler aldığını bildirdiler. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ''Yakalandı'' sloganıyla çevreyi kirleten davranışlara dikkat çekilerek, afişlerde hiç kimseye karşı art niyetli bir ifade yer almadığını belirttiler. Yetkililer, afişlerde, ''Nimet Hanım Güllük'te falezlerden çöp atarken yakalandı. Şehrimizi temiz tutalım'' denildiğine de işaret ederek, şunları kaydettiler: ''Çalışmada yer alan fotoğraflarda, insanları teşhir etmemek için bilgisayar ortamında oluşturulan gerçekte var olmayan insan yüzleri kullanıldı. Kentin dört bir yanında halkın dikkatine sunulan afişler şubat ayı boyunca bilboardlarda kalmaya devam edecek. Hiçbir şekilde art niyet söz konusu değil. Bu kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir. Çeşitli afişlerde, Hüseyin de, Ayşe de, Nazlı, Hüseyin gibi toplumda sık kullanılan isimler yer alıyor. Hatta afişlerden birinde Kemal ismi de kullanıldı. O afiş de bugün asıldı. Bu nedenle, bu afişlerde (Recep) isminin kullanılmasında herhangi bir art niyet olması söz konusu dahi değildir. Bu isimler, toplumda çok sık kullanılan isimler olduğundan, toplumun dikkatini çekmek amacıyla kullanılmışlardır.'' -AK PARTİ'DEN ELEŞTİRİ- AK Parti İl Başkan Vekili Ömer Duman yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın kentin dört bir yanına astığı bilboardlar ile Antalyalı seçmeni küçümseyip, aşağıladığını söyledi. Ömer Duman, açıklamasında şunları kaydetti: ''Akaydın hoca, sözde kentlilik bilinci oluşturmak amacıyla şehrin dört bir yanına astırdığı afişlerde, Antalyalı seçmenleri, rahatsız edici, küçümseyici hatta aşağılayıcı bir tavır sergilemiştir. Akaydın'a sesleniyorum: Bu afişlerde yakalanan kimlerdir? Kentimizdeki binlerce Ayşe'yi, Fatma'yı, Kemal'i, Ahmet'i, Mehmet'i, Mustafa'yı, Süleyman'ı, Şerife'yi, Leyla'yı 'Yakalandı!..' diyerek, kimseyi zan altında bırakma. Eğer çöp atarken birlerini yakaladıysan, onların isimlerini açıkla. Antalyalı seçmenleri ve toplumu zan altında bırakma.'' Akaydın'ın kentlilik bilinci oluşturma gayreti bu çirkinliklerden ibaret midir? Yoksa, sokak ve caddelerindeki çöpleri toplayamayacak, çevreyi temiz tutamayacak da bunun için zemin mi hazırlıyor? Akaydın'a gerekli cevabı vakti gelince Antalyalı seçmenlerin vereceğini umuyor, değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum.'' AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın, seçildiği ilk günlerdeki açıklamalarıyla bugün kamuoyuna sunduğu afişlerin Antalya halkını hiç düşünmeden hareket ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Afişlerin kaldırılmasını isteyen Bayraktar, bilboardların kendisini de bir Antalyalı olarak rencide ettiğini söyledi.