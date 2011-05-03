T24 LogoT24 Logo
Gündem

AFİŞİ ASAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A)

03 Mayıs 2011 03:00

-AFİŞİ ASAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na tırmanarak terör örgütünü simgeleyen afiş ve resimler asanlardan kimliği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Taksim Atatürk Anıtı'na tırmanarak terör örgütünü simgeleyen afiş ve resimler astığı öne sürülen B.G, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına alınan B.G, daha sonra Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilirken, B.G. sorgusunun devamı için yeniden emniyete götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24