-AFİŞİ ASAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na tırmanarak terör örgütünü simgeleyen afiş ve resimler asanlardan kimliği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Taksim Atatürk Anıtı'na tırmanarak terör örgütünü simgeleyen afiş ve resimler astığı öne sürülen B.G, Zeytinburnu'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına alınan B.G, daha sonra Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilirken, B.G. sorgusunun devamı için yeniden emniyete götürüldü.