-AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - 15. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 14 dalda ve 5 özel kategoride sahiplerini buldu. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen, sunuculuğunu Korhan Abay'ın yaptığı törende konuşan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Oylama Kurulu Başkanı Salih Başağa, Türkiye'de tiyatronun hak ettiği yere gelmesi için her yıl daha çok çalışılması gerektiğini belirterek, ''İşte tam da bu sorumlulukla Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin 15. yılı şerefine özel hazırladığımız 'Bir Ödülün Onurlandırdıkları' kitabını tiyatroseverlerle buluşturmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu kitabın Türk tiyatrosu için bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz'' şeklinde konuştu. Törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ''Tehlikeli İlişkiler'' adlı oyunu ''Yılın En Başarılı Prodüksiyonu'' seçilirken, ''Yılın En Başarılı Yönetmeni'' ödülünü de oyunun yönetmeni Aleksandar Popovski aldı. ''Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu'' ödülüne İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen ''Bedensiz Kadın'' adlı oyundaki performansıyla Reha Özcan, ''Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu'' ödülüne Duru Tiyatro'nun ''Sondan Sonra'' oyunundaki rolüyle Ahu Türkpençe değer görüldü. ''Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu'' ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun ''Ölüleri Gömün'' adlı oyundaki rolüyle Civan Canova, ''Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu'' ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun ''Temiz Ev'' adlı oyunundaki performansıyla Sema Çeyrekbaşıoğlu alırken, ''Yılın En Başarılı Müzikal/ Komedi Erkek Oyuncusu'' ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının ''İstanbul Hatırası'' adlı oyunundaki rolüyle Toron Karacaoğlu, ''Yılın En Başarılı Müzikal/ Komedi Kadın Oyuncusu'' ödülünü Tiyatrokare'nin ''Leyla'nın Evi'' oyunundaki rolüyle Ayça Varlıer kazandı Gecede, 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal/ Komedi Erkek Oyuncusu'' ödülüne İstanbul Halk Tiyatrosundan ''Alevli Günler'' adlı oyundaki rolüyle Bahtiyar Engin, ''Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Kadın Oyuncusu'' ödülüne Aysa Prodüksiyon Tiyatrosundan ''Cam'' adlı oyundaki rolüyle Selen Uçer değer bulundu. ''Yılın En Başarılı Sahne Tasarımcısı'' ödülünün ''Ölüleri Gömün'' oyunuyla Behlüldane Tor'a, ''Yılın En Başarılı Giysi Tasarımcısı'' ödülünün ''Surname'' oyunuyla Candan Seda Balaban'a verildiği gecede, ''Yılın En Başarılı Sahne Müziği'' ödülünü ''Dünyanın Ortasında Bir Yer'', ''Romeo ve Juliet'' ve ''Çığ'' oyunlarıyla Can Atilla, ''Yılın En Başarılı Işık Tasarımcısı'' ödülünü ise ''Romeo ve Juliet'' adlı oyunla Murat Özdemir kazandı. Törende, ''Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'' Müjdat Gezen'e, ''Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü'' Dilek Türker'e ''Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'' Tuncer Cücenoğlu'na, ''Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü'', ''Punck Rock'' adlı oyunun oyuncularına ve ''Yapı Kredi Sigorta Özel Ödülü'' Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e verildi