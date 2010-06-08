Afgansitan'daki saldırılarda 11 kişi öldü

T24

Afganistan'daki ABD ordu güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu beş ABD askeri öldü. Ülkenin güneyindeki iki ayrı olayda da biri bomba patlaması sonucu, biri de el silahlarıyla düzenlenen saldırı sonucu iki Amerikan askeri daha öldü.Bu saldırılarda, NATO güçlerine mensup, diğer ülkelerden üç askerin daha öldüğü kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.Kandahar'da bir polis eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında ise Amerikalı bir sözleşmeli güvenlik görevlisinin öldüğü kaydedildi.