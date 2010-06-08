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Dünya

Afgansitan'daki saldırılarda 11 kişi öldü

Afganistan'da dün düzenlenen saldırılarda toplam 11 kişinin öldüğü bildirildi.

08 Haziran 2010 03:00

T24 - Afganistan'da dün düzenlenen saldırılarda toplam 11 kişinin öldüğü, bunların sekizinin Amerikalı, üçünün diğer NATO ülkelerinden olduğu bildirildi.

Afganistan'daki ABD ordu güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu beş ABD askeri öldü. Ülkenin güneyindeki iki ayrı olayda da biri bomba patlaması sonucu, biri de el silahlarıyla düzenlenen saldırı sonucu iki Amerikan askeri daha öldü.

Bu saldırılarda, NATO güçlerine mensup, diğer ülkelerden üç askerin daha öldüğü kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Kandahar'da bir polis eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında ise Amerikalı bir sözleşmeli güvenlik görevlisinin öldüğü kaydedildi.

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