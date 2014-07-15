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Dünya

Afganistan'ta kanlı saldırı: 89 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Paktika Eyaleti'nde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 89 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz 2014 21:45

Afganistan'ın Paktika Eyaleti'nde kalabalık bir pazar yerinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 89 kişi öldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, saldırganın Orgun bölgesindeki pazar yerine 4x4 arazi aracıyla girdiğini ve patlayıcıları infilak ettirdiğini söyledi. Yetkili, pazar yerinin çok kalabalık olduğunu, saldırı anında olay yerinde alışveriş yapan çok sayıda kişinin bulunduğunu ekledi.

 

Saldırıyı üstlenen olmadı

 

Orgun, Paktika'nın en güvenlik bölgelerinden biri olarak biliniyor fakat, Hakkani militanlarının da bölgeye konuşlandığı belirtiliyor.
Paktika bölgesi aynı zamanda Pakistan'ın aşiretlerin denetimindeki bölgeleriyle sınır komşusu.

42 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Zahir Azimi enkazdan çıkartılan cesetlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

 

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