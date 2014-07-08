Afganistan’daki seçimlere Abdullah’tan itiraz geldi

Kabil'de destekçilerine seslenen Afganistan Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, seçim sürecinin usulsüzlük nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. Abdullah sandıkta rakibi Eşref Gani'nin önde çıkmasına rağmen "Sahte bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini" söyleyerek sözlerine "Hiç şüphesiz, seçimin bu aşamasının da kazanı biziz" şeklinde devam etti.

'Milli birlik' çağrısı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Abdullah'ın bir "paralel hükümet" ilan edebileceği konuşuluyordu ve destekçileri de bu yönde bir irade gösteriyordu. ABD, Afganistan'da 'paralel hükümet' ilan edilebileceği yönündeki sinyaller üzerine bir açıklama yaparak, "güç mücadelesine" karşı tarafları uyarmıştı. Fakat Abdullah, "paralel hükümet" açıklamasından kaçınarak, "milli birlik" çağrısı yaptı ve "Biz iç savaş istemiyoruz, kriz istemiyoruz. İstikrar ve milli beraberlik talep ediyoruz, bölünme değil" dedi.

Afganistan'da 14 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda dün açıklanan sonuçlara göre, eski Maliye Bakanı ve Dünya Bankası yetkilisi Eşref Gani öndeydi.

Gani'nin rakibi Abdullah Abdullah, ilk turu kazanmış, ikinci turdaysa "usulsüzlük" yapıldığını ileri sürerek sayımı tanımamıştı.

'Seçim krizi yaşanıyor'

Kabil'den bildiren BBC muhabiri Harun Najafizada, durumu şöyle değerlendirdi:

"Konuşmayı izlemeye gelen Abdullah Abdullah'ın destekçileri oldukça öfkeliydi. Kalabalıkta bu seçimlerde aday olamayan Başkan Hamid Karzai'nin posteri yırtıldı ve ‘Karzai'ye ölüm! Abdullah çok yaşa!’ diye sloganlar atıldı. Seçim sonuçları karşısında sinirlenmiş bir kalabalık vardı. Abdullah'ın destekçileri, seçim komisyonuna destek çıkan Eşref Gani ve Başkan Karzai'nin seçimlerde çok büyük bir usulsüzlük yaptığına inanıyorlar. Abdullah ve ekibi kontrolü ellerine almak istiyor. Bu konuda kendilerini destekleyenler olduğu görülüyor. Bazı valiler, bölge liderleri, belediye başkanları ve aşiret liderleri gibi toplum üzerinde etkili kişiler Abdullah'ı destekliyor. Ancak Afganistan oldukça bölünmüş bir ülke. Hem Abdullah'ın, hem de rakibi Gani'nin dikkate değer destek aldığı biliniyor. Uzmanlar endişeleniyor çünkü bir ‘paralel hükümet’ önerisi getirildi. Ve bu öneri Afganistan'da istikrarı, ekonomiyi, güvenliği ve ülkenin uluslararası kamuoyuyla ilişkilerini derindne etkileyebilir. Ülkenin ordusu ise o kadar bölünmüş halde ki, böyle bir durumda nasıl tepki vereceğini kestirmek zor. Herkes bir seçim krizi yaşandığının farkında"

Kabil'de kanlı saldırı

Öte yandan bugün Kabil'de Bagram yakınlarında yapılan bombalı saldırıda, NATO askerleri de dahil 16 kişi öldü. Saldırıda 10 sivil ve iki polis memuru hayatını kaybetti.