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Dünya

Afganistan'daki saldırıyı Taliban üstlendi!

Afganistan'da bir NATO üssüne dün gece düzenlenen; 4 Afgan sivilin öldüğü, 77 NATO askeri ile 14 Afgan...

11 Eylül 2011 03:00

T24 - Afganistan'da bir NATO üssüne dün gece düzenlenen; 4 Afgan sivilin öldüğü, 77 NATO askeri ile 14 Afgan sivilin yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi.

NATO ve Afgan yetkililer, intihar saldırganının sürdüğü bomba yüklü kamyonun, başkent Kabil'in 50 kilometre güneyindeki Vardak'ta bulunan bir NATO karakolu girişinde patladığını söylediler. Ölenlerden birinin 8 yaşındaki bir çocuk olduğu açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, medya kuruluşlarına gönderdiği e-postada, saldırıda kullanılan kamyonda 9 ton patlayıcı yüklü olduğunu söyledi. Taliban sözcüsü, saldırıda 100'den fazla yabancı askerin öldüğü ya da yaralandığını iddia etti.

Taliban, saldırıdan birkaç saat önce yaptığı açıklamayla, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak ABD'yi suçlamış ve ABD yönetiminin Afganistan'ı savaşa sürüklediğini ileri sürmüştü.

Taliban, "Her 11 Eylül günü, Afgan halkına hiçbir sorumlulukları olmayan bir olayı hatırlatıyor. Amerikan sömürgeciliği bu olayı bahane ederek on binlerce masum ve çaresiz Afgan'ın kanını akıttı" dedi.



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