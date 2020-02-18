Afganistan'da seçim sonucu 5 ayda tescillendi: Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı

Afganistan Seçim Komisyonu, beş ay önce yapılan seçimlere dair nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını belirterek Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

Nuristani ayrıca, seçime katılan diğer adayların aldığı oyları da açıkladı. Oyların yüzde 39,52'sini alan mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın seçimleri ikinci, yüzde 3,85'ini alan Gülbeddin Hikmetyar'ın ise üçüncü sırada tamamladığını söyledi.

Yapılan yoğun itirazlardan dolayı seçim sonuçlarının açıklanmasının geciktiğini belirten Nuristani, sonuçların gözlemcilerin huzurunda değerlendirildiğini söyledi.

İtirazlar devam ediyor

Bir diğer Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah ise yaptığı açıklamayla, sayım işleminin şeffaf yapılamadığını belirterek, sonuçları tasvip etmediklerini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum da, yaptığı açıklamada, manipüle edilen seçim sonuçlarıyla seçilen cumhurbaşkanını kabul etmeyeceklerini ve paralel hükümet kuracaklarını belirtmişti.