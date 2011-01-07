Afganistan'daki hamama bombalı saldırı

T24- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde kalabalık bir hamama düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 17 kişi öldü.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Pakistan sınırı yakınındaki Spin Boldak kentinde meydana gelen patlama sonucu 23 kişi de yaralandı.

Yetkililer patlamaya bir intihar saldırısının yol açtığını düşünüyor.

Saldırının hedefinde o sırada içeride bulunan bir emniyet teşkilatı yöneticisinin olduğu belirtiliyor.

Saldırı, hamamın Cuma namazına hazırlanan pek çok kişiyle dolu olduğu bir sırada düzenlendi.

Polis yetkililerinden General Abdül Rezzak Fransız Haber Ajansı AFP'ye "Bir intihar eylemcisi göğsüne bağladığı bombaları patlattı" dedi.

Bölgeden Afgan bir istihbarat görevlisi de BBC'ye adını Ramazan olarak verdiği emniyet müdürünün, kentin ana caddesindeki hamama her cuma gittiğini söyledi.

Kandahar valisi adına yapılan açıklamada, saldırı İslama aykırı diye nitelenerek kınandı.

Zelmay Eyyubi "Bu acımasız ve insanlık dışı eylem İslam ve insanlık düşmanlarının işi" dedi.

2011 yılının en büyük can kaybına yol açan saldırıyı Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de kınadı.