Afganistan'daki etkinliğimizin şekline biz karar vereceğiz

Türkiye’nin, 1750 Mehmetçik’in görev yaptığı Afganistan’a yeni ve savaşan askerler göndermesini isteyen ABD, üst düzey diplomatlarıyla Ankara’yı sıkıştırıyor. Dün Holbrooke ile görüşen Davutoğlu bugün de Clinton’la buluşacak.



ABD Başkanı Barack Obama’nın Afganistan’a yönelik ek güç talebine 20 ülke somut rakamlarla destek verdi. Türkiye ise hâlâ ikna edilemeyen ülkeler arasında yer alıyor. Sorun ek asker göndermekten çok gönderilecek askerin muharip nitelikte olup olmayacağı konusunda kilitlenirken, Washington, Ankara’yı yakın markajda tutuyor. NATO toplantısı için Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün ABD’nin Afganisten ve Pakistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke’la görüştü. Davutoğlu’nun bugün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’la buluşması gündemde. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Davutoğlu-Holbrooke görüşmesinde Türk tarafı, Afganistan’daki mevcut gücün zaten 720’den 1.750 asker seviyesine çıkarıldığı mesajını yineledi.



NATO kaynakları, Türkiye’nin henüz somut katkı açıklayan 20 ülke arasında bulunmadığını ve bu konuda Başbakan Tayyip Erdoğan ile Obama arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeden önce somut bir gelişme beklemediklerini ifade ediyorlar. Almanya ve Fransa, ek asker göndermeye şu aşamada sıcak bakmazken, İtalya ve Gürcistan 1000’er, Polonya 600, İngiltere ve Güney Kore 500’er, İspanya ve Slovakya 250’şer askerlik katkı yapacaklarını duyurdu.



Gül: Savaşan taraf olmak istemiyoruz



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD’nin Afganistan’daki operasyonlar için NATO müttefiki ülkelerden yeni asker talebiyle ilgili soruya, “Türkiye’nin savaşan bir durumda olmak istemediği” yanıtını verdi. Ürdün’den Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Afganistan’da etkinlik artacak, ama şekline biz karar vereceğiz” dedi. Gül, ABD’nin, Türkiye’nin Afganistan’daki rolünü takdir ettiğini de vurguladı. İran nükleer krizine de değinen Gül, “İşin şakası yok, diplomasiye ara verilmemeli. Gidişat memnuniyet verici değil” yorumunu yaptı.



Ankara 2. cephe istemez



Eski NATO Afganistan Siyasi Temsilcisi ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, CNNTürk’e yaptığı açıklamada, “Kâbil’in çevresinde bir tehdit olduğunda Türk tugayı sıcak çatışmaya girmek zorunda kalacaktır” dedi. Çetin, Türkiye’nin savaşan ek asker göndermemesini de PKK ile mücadeleyi işaret ederek, “Orada ikinci bir cephe gibi olur. Sanıyorum biraz bu gerekçe ile Türkiye buna sıcak bakmadı” diye konuştu. Çetin, Türkiye’nin asker göndereceğini sanmadığını da sözlerine ekledi.