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Dünya

Afganistan'daki BM binasında intihar bombacıları

Herat'ta BM binasına saldırıldı. Afgan askerleriyle polis binayı kuşattı.

23 Ekim 2010 03:00

 T24 -Afganistan'da Birleşmiş Milletler binasına saldırı oldu. 2 intihar komandosu üzerlerindeki bombaları patlattı. Binanın içinde de militanların olduğu belirtildi.


Yerel bir televizyon, silahlı kişilerin, Herat'ta BM binasına saldırdığını duyururken, Reuters muhabiri de kentte üç patlama sesinin duyulduğunu, Afgan askerleriyle polisin BM binasını kuşattığını söyledi.


Kabil'deki BM Sözcüsü Dan McNorton da Herat'ta BM binasındaki durumdan haberleri olduğunu ve saldırının sürdüğünü belirtti.


Afganistan'ın batısındaki Herat'ta BM binasına yönelik saldırıda, 2 intihar komandosunun üzerlerindeki patlayıcıları ateşlediği bildirildi.


Herat Emniyet Müdürü Muhammed Selim İhsas, 2 intihar komandosunun, diğer militanlar BM binasına girmeye çalışırken, üzerlerindeki patlayıcıları binanın dışında havaya uçurduklarını belirtti. İhsas, binanın içinde şu anda militanların olduğunu kaydetti.


Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı.


Reuters muhabiri, kentte üç patlama sesinin duyulduğunu, Afgan askerleriyle polisin BM binasını kuşattığını bildirmiş, Kabil'deki BM Sözcüsü Dan McNorton da Herat'ta BM binasındaki durumdan haberleri olduğunu ve saldırının sürdüğünü kaydetmişti.

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