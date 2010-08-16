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AFGANİSTAN'DA ZİNAYLA SUÇLANAN ÇİFT TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ KUNDUZ (A.A)

16 Ağustos 2010 19:55

-AFGANİSTAN'DA ZİNAYLA SUÇLANAN ÇİFT TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ KUNDUZ (A.A)- 16.08.2010 - Afganistan'ın kuzeyinde zina işlemekle suçlanan bir kadın ile erkeğin taşlanarak öldürüldüğü bildirildi. Kuzeydeki Kunduz vilayetinin valisi Muhammed Ömer, "Çiftin zina yaptıkları gerekçesiyle bir pazar yerinde taşlanarak öldürüldüğünü" söyledi. Polis yetkilileri başkalarıyla nişanlı olan çiftin kaçmaya çalışmaları üzerine ailelerinin başvurusuyla Taliban tarafından tutuklandığını belirtirken, Taliban ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Ülkenin kuzeybatısındaki Bagdiş bölgesinde de geçen hafta bir kadın yine zina suçlamasıyla kırbaçlanarak öldürülmüştü.

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